В Магнитогорске прошел чемпионат России по пара-настольному теннису

Чемпионат России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата прошел в Магнитогорске Челябинской области в ходе реализации государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрация города Челябинска.
Чемпионат проходил с 10 по 15 марта. В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из 31 региона России. Воспитанники челябинской спортшколы «Преодоление» завоевали 11 медалей: 1 золотую, 4 серебряные и 6 бронзовых.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.