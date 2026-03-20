Главные новости за неделю 16−20 марта 2026 года

Дайджест главных новостей 16—20 марта 2026. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

«Газпром» заявил о новых атаках на «Голубой» и «Турецкий» потоки

Источник: РИА "Новости"

С 17 марта в Краснодарском крае происходит эскалация атак на объекты критически важной инфраструктуры, которая обеспечивает экспортные поставки газа по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом сообщил «Газпром».

Банк России снизил ключевую ставку до 15%

Источник: РИА "Новости"

Регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15%. Это седьмое снижение «ключа» подряд и второе — в 2026 году.

Иран подтвердил гибель секретаря Совбеза Лариджани

Источник: Reuters

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, подтвердил его офис.

Умер актер Чак Норрис

Источник: AP 2024

Американский актер Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет, сообщила его семья.

Трамп назвал НАТО без США бумажным тигром

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что НАТО без Вашингтона является «бумажным тигром».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
