Главные новости за неделю 16−20 марта 2026 года

«Газпром» заявил о новых атаках на «Голубой» и «Турецкий» потоки
Банк России снизил ключевую ставку до 15%
Регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15%. Это седьмое снижение «ключа» подряд и второе — в 2026 году.
Иран подтвердил гибель секретаря Совбеза Лариджани
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, подтвердил его офис.
Умер актер Чак Норрис
Американский актер Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет, сообщила его семья.
Трамп назвал НАТО без США бумажным тигром
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что НАТО без Вашингтона является «бумажным тигром».
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.