Итоги Народной программы «Единой России» за 5 лет подвели в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области состоялся региональный форум, посвящённый подведению итогов реализации Народной программы «Единой России». В нем приняли участие секретарь реготделения партии, губернатор Глеб Никитин, депутаты Госдумы, сенаторы, координаторы партийных проектов, активисты, представители профильных министерств и муниципальных образований региона.
За отчетный период Нижегородская область показала высокие результаты развития в различных сферах. Так, за пять лет в регионе построено 30 новых школ и 22 детских сада, капитально отремонтировано 338 школ и 316 детских садов, закуплен 411 школьный автобус.
Отдельно уделялось внимание демографии и поддержке семей с детьми. Количество многодетных семей выросло до 36,5 тысячи, 12 тысяч семей получили сертификаты на выплату «родительской зарплаты», а статус многодетной семьи закреплён бессрочно.
В сфере здравоохранения также наблюдается значительный рост. Построено 128 новых объектов, включая 118 ФАПов, капитально отремонтировано более 800 больниц и поликлиник, поставлено около 6 тысяч единиц современного оборудования. По программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в сёла привлечено 564 специалиста, более 400 тысяч консультаций провели мобильные бригады «Поездов здоровья».
Благоустройство стало одной из самых востребованных тем. По программе «Вам решать» улучшено более 3000 объектов, среди них 525 общественных пространств и 2 415 дворовых территорий.
В регионе отремонтировано более 1,5 тысячи дорог, закуплено 976 новых автобусов, обновлено 140 трамваев, построено 160 спортивных объектов, а ледовый дворец в Нижнем Новгороде готов на 99,9%.
Особое внимание уделено поддержке участников СВО и их семей: действует более 50 региональных мер поддержки, направлено свыше 400 тонн гуманитарной помощи.
Туристический поток в регион в 2025 году составил 5 млн человек, которые потратили более 80 млрд рублей.
— Главное — простая вещь, чтобы люди чувствовали, что их слышат, поддерживают и регион развивается, — сказал губернатор Глеб Никитин.