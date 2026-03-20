В Нижнем Новгороде отметили Навруз и Ураза-байрам

Сразу два больших праздника отметили 20 марта в Мининском университете в Нижнем Новгороде — Навруз и Ураза-байрам. В этом году эти два праздника совпали в календаре. На праздник в педагогическом вузе собрались больше 200 человек, среди которых свыше 30 национальностей. Здесь их ожидали многочисленные мастер-классы, национальные игры и концерт. Все это символизировало обновление природы и духовное очищение.
— Такие встречи играют ключевую роль в укреплении добрососедских отношений между регионами и странами, а также способствуют гармонизации межнационального диалога в молодежной среде, — уверена министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева. — Народы Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и многих других стран отмечают Навруз — древний и прекрасный праздник весеннего равноденствия, символизирующий обновление природы и начало новой жизни.
Министр напомнила, что все эти страны являются стратегическими партнерами для Нижегородской области. Они активно сотрудничают с регионом в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования и культуры.
— Такие мероприятия, как празднование Навруза, способствуют взаимопроникновению культур, а также формируют глубокое уважение к традициям разных народов, — подчеркнула Ольга Гусева.
Праздник «Дыхание весны: культура Навруза» был организован студенческими объединениями Мининского университета. Мероприятие началось с творческих мастерских. Здесь иностранные и российские студенты попробовали себя декоративной росписи и традиционных народных забавах Средней Азии и Востока. Кульминацией праздника стал концерт, после которого участникам вручили благодарственные письма и памятные сувениры.
— Символично, что в этом году Ураза-байрам и Навруз совпали по дате, словно подчеркивая необходимость для всех нас в объединении наших усилий на добрые дела и добрососедство, — сообщил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. — В стенах нашего педагогического университета эти ценности звучат особенно значимо, у нас учатся представители 30 национальностей. Мы не просто передаем знания — мы воспитываем личность, прививаем уважение к традициям и культуре.