В Камышине на взлетно-посадочную площадку рухнул АН-2

В Камышине Волгоградской области сегодня, 20 марта, потерпел крушение легкомоторный самолет АН-2. Как сообщает.

В Камышине Волгоградской области сегодня, 20 марта, потерпел крушение легкомоторный самолет АН-2. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время на месте происшествия работают представители экстренных и надзорных органов.

По информации Южной транспортной прокуратуры, воздушное судно совершило жесткую посадку на взлетно-посадочную площадку, расположенную в Камышине. О состоянии пилота на текущий момент не сообщается.

— Волгоградский транспортный прокурор выехал на место происшествия, обстоятельства и причины которого устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки и оценки требований законодательства о безопасности полетов будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Фото: Южная транспортная прокуратура.