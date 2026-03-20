Строительство пяти детсадов в Нижнем Новгороде идет по графику

Работы по возведению в Нижнем Новгороде пяти детских садов в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья» идут в соответствии с текущим графиком. Об этом заявила директор департамента строительства и капитального ремонта Татьяна Гераськина на заседании профильной комиссии Гордумы.
Строительство ведется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Дошкольные учреждения будут рассчитаны на 1218 воспитанников. Три детсада располагаются в Советском районе, еще по одному в Автозаводском и Кстовском районах.
Также на заседании комиссии зашла речь о проектировании и строительстве нового корпуса школы № 118 в Московского районе Нижнего Новгорода.
Как пояснила Татьяна Гераськина, строительство объекта планируется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» в 2028—2030 годах в два этапа.
На первом возведут корпус школы. Второй этап предусматривает строительство спортивного комплекса на соседнем участке. В новом корпусе школы оборудуют помещения для предметного обучения и внеклассных занятий, столовую, медицинский кабинет, класс профориентации и профессионального обучения, электронный тир. Спортивный комплекс будет включать универсальный зал для игровых видов спорта, раздевалки, тренерское и инвентарное помещения, гардероб, санузлы, медкабинет и административные помещения.
