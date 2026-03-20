Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наказали и клуб, и второго тренера: в РФС назвали Талалаева «рецидивистом» и объяснили жёсткое наказание

Вынесено ещё несколько штрафов на сотни тысяч рублей.

Источник: Клопс.ru

Главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева дисквалифицировали на 4 матча и оштрафовали на 300 тысяч рублей за регулярные нарушения на кромке поля. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

По данным КДК, за последние годы тренер неоднократно наказывался за своё поведение.

«По смыслу дисциплинарного регламента Талалаев является рецидивистом. За вмешательство в ход матча, рецидив оскорбительного поведения и провокационные действия, которые создали угрозу нарушения общественного порядка, принято решение дисквалифицировать его на четыре матча РПЛ и оштрафовать на 300 тысяч рублей», — заявил председатель КДК Артур Григорьянц.

В КДК уточнили, что оскорбительный жест тренера не был отражён в протоколе матча, поэтому нарушение квалифицировали по отдельной норме регламента с учётом повторности и совокупности эпизодов.

Помимо этого, комитет принял ещё ряд решений против нашей команды:

ФК «Балтика» оштрафован на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды: пять предупреждений игрокам, одно — официальному лицу и одно удаление; старший тренер калининградцев Юрий Нагайцев оштрафован на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение.

Сторона соперника отделалась достаточно легко. Активного участника потасовки — главного тренера ЦСКА Фабио Челестини также оштрафовали, но на 100 тыс. рублей. При этом дополнительной дисквалификации ему не будет: он пропустит одну встречу. Армейцы просили, чтобы Челестини и вовсе отменили удаление, но КДК отклонил это обращение. Игроку столичного клуба, который набросился на Талалаева, никаких санкций не вынесено.

Видео: Российский футбольный союз.

Андрей Талалаев был удалён в матче с ЦСКА за вмешательство в игру и конфликт с соперниками.