В Ростове водитель троллейбуса сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

Утром 20 марта в Ростове произошло ДТП с участием троллейбуса и несовершеннолетнего пешехода. Инцидент произошел в 09:30 в районе дома № 26 по улице Комсомольской. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель троллейбуса № 2 наехал на 17-летнюю девушку.
Известно, что пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения девушка получила травмы.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
