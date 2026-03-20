В Ростове водитель троллейбуса сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

В Ростове несовершеннолетняя пешеход пострадала под колесами троллейбуса.

Источник: Комсомольская правда

Утром 20 марта в Ростове произошло ДТП с участием троллейбуса и несовершеннолетнего пешехода. Инцидент произошел в 09:30 в районе дома № 26 по улице Комсомольской. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель троллейбуса № 2 наехал на 17-летнюю девушку.

Известно, что пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения девушка получила травмы.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

