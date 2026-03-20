Кокаин в строительной каске: калининградца осудили за контрабанду наркотиков из Литвы

18 ноября 2024 года мужчина приобрёл на территории Литвы кокаин массой 196,2 грамма. По данным следствия, он планировал сбыть наркотик в Калининградской области. Чтобы скрыть запрещённое вещество, обвиняемый упаковал его в пакет и перчатку, после чего спрятал в строительной каске, лежавшей в кабине автомобиля. С этим грузом он направился к границе.