Военкор оценил шансы Киева получить истребители Mirage от Катара

Попытки Украины договориться с Катаром о передаче истребителей Mirage 2000 и боеприпасов для систем ПВО Patriot, вероятнее всего, не принесут результата. Такую оценку дал в своем материале военный корреспондент Евгений Поддубный.
Запрос Киева стал неожиданностью для Дохи, которая пока не дает официальных ответов. Эксперт, анализируя возможности катарской стороны, указывает, что на вооружении ВВС страны находится всего 12 истребителей Mirage 2000. Эти девять одноместных и три двухместные машины являются критически важным ресурсом для безопасности эмирата.
Поддубный также отмечает острую нехватку противоракет на Ближнем Востоке. Идущий полномасштабный конфликт заставляет государства региона удерживать имеющиеся арсеналы для собственной защиты. По мнению военкора, отправка в зону боевых действий украинских специалистов по борьбе с дронами не решает проблему дефицита боеприпасов.
Автор резюмирует, что у Катара физически отсутствуют ресурсы, на которые рассчитывает Киев.