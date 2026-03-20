Верховный суд утвердил решение о преследовании бывшего судьи из Ростова

Верховный Суд России подтвердил законность решения о привлечении к уголовной ответственности бывшего судьи Советского районного суда Ростова. Судебная коллегия по административным делам рассмотрела жалобу экс‑судьи и вынесла соответствующее определение.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении отставного судьи. Его подозревают в получении взяток: по версии следствия, он входил в группу лиц, систематически получавших деньги от заинтересованных сторон за вынесение неправосудных решений. По данным правоохранителей, незаконные доходы распределялись между председателем суда и другими участниками схемы.
Экс‑судья обратился в Верховный Суд с административным иском, требуя отменить решение квалификационной коллегии и настаивая на своей непричастности к инкриминируемым преступлениям. Однако высшая судебная инстанция не нашла оснований для удовлетворения жалобы. Коллегия подтвердила, что решение ВККС законно и обоснованно — оно принято после тщательной проверки материалов, содержащих достаточные основания для возбуждения уголовного дела.