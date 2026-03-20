Клон сталинградского тополя высадили во Фролово в рамках акции «Сад памяти»

Аллею заложили на земле, где в годы войны работала транспортная артерия, Арчединско-Поворинская ж/д, доставлявшая все необходимое Сталинградскому и Донскому фронтам.

В Волгоградской области стартовал седьмой сезон эколого-патриотического проекта «Сад памяти». Первая акция прошла во Фроловском районе. В память о героях Великой Отечественной войны на базе Арчединского лесного колледжа заложили аллею именных деревьев. Первым высадили клон знаменитого тополя, пережившего Сталинградскую битву.

«За время участия региона в проекте сложились определенные традиции. Так, ежегодно для старта акции выбирается знаковое с точки зрения исторических событий место. В 2026-м аллею заложили на земле, где в годы войны работала важная транспортная артерия, Арчединско-Поворинская железная дорога, доставлявшая все необходимое Сталинградскому и Донскому фронтам», — рассказывают в облкомприроды.

Клон сталинградского тополя выращен из его биоматериала, который хранится в лаборатории регионального ботанического сада. Такие саженцы высаживают не только в Волгоградской области. Но и в других регионах страны.