Клон сталинградского тополя высадили во Фролово в рамках акции «Сад памяти»

В Волгоградской области стартовал седьмой сезон эколого-патриотического проекта «Сад памяти». Первая акция прошла во Фроловском районе. В память о героях Великой Отечественной войны на базе Арчединского лесного колледжа заложили аллею именных деревьев. Первым высадили клон знаменитого тополя, пережившего Сталинградскую битву.
«За время участия региона в проекте сложились определенные традиции. Так, ежегодно для старта акции выбирается знаковое с точки зрения исторических событий место. В 2026-м аллею заложили на земле, где в годы войны работала важная транспортная артерия, Арчединско-Поворинская железная дорога, доставлявшая все необходимое Сталинградскому и Донскому фронтам», — рассказывают в облкомприроды.
Клон сталинградского тополя выращен из его биоматериала, который хранится в лаборатории регионального ботанического сада. Такие саженцы высаживают не только в Волгоградской области. Но и в других регионах страны.