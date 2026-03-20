Междугородние маршруты распределят между тремя автовокзалами Ростова

В донском регионе рассмотрели возможность оптимизации работы автовокзалов. Об этом шла речь на совещании в правительстве Ростовской области под председательством губернатора Юрия Слюсаря.
Эксперты из института «МосТрансПроект» предложили определить специализацию каждого из трех автовокзалов Ростова, чтобы упорядочить въезд автобусов междугородних и межрегиональных маршрутов. Например, транзитные рейсы с трассы М-4 направить на наиболее удобный для этого областной вокзал.
— Поручил представителям автовокзалов вместе с проектным институтом проработать корректировку маршрутов. Важно найти компромисс между интересами пассажиров и перевозчиков, — отметил донской губернатор.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!