Междугородние маршруты распределят между тремя автовокзалами Ростова

В Донской столице у каждого автовокзала появится своя специализация.

Источник: Комсомольская правда

В донском регионе рассмотрели возможность оптимизации работы автовокзалов. Об этом шла речь на совещании в правительстве Ростовской области под председательством губернатора Юрия Слюсаря.

Эксперты из института «МосТрансПроект» предложили определить специализацию каждого из трех автовокзалов Ростова, чтобы упорядочить въезд автобусов междугородних и межрегиональных маршрутов. Например, транзитные рейсы с трассы М-4 направить на наиболее удобный для этого областной вокзал.

— Поручил представителям автовокзалов вместе с проектным институтом проработать корректировку маршрутов. Важно найти компромисс между интересами пассажиров и перевозчиков, — отметил донской губернатор.

