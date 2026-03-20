Шеф-редактор ИА «Время Н» стала лауреатом творческого конкурса им. А. Пашкова

Шеф-редактор информационного агентства «Время Н» Ольга Ковалева стала лауреатом творческого конкурса имени Александра Пашкова. Награждение победителей состоялось в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ) в пятницу, 20 марта.
В торжественной церемонии приняли участие авторы печатных и электронных средств массовой информации и блогеры, а также представители регионального отделения Союза журналистов России (СЖР), коллеги и друзья известного нижегородского журналиста Александра Павловича Пашкова.
В ходе подведения итогов конкурса коллеги и друзья Александра Пашкова единодушно отметили, что он оставил яркий и неизгладимый след в истории нижегородской журналистики.
«Александр Павлович Пашков был человеком высокой культуры. Он был блестяще образован и беспрерывно занимался самообразованием. Его рецензии, безупречно выстроенные стилистически и содержательно, до сих пор читаются с большим интересом — они не утратили актуальности спустя годы. Александр Павлович всегда был предельно честен перед самим собой и перед своими читателями. На мой взгляд, лучшего способа сохранить память о нем не придумать: необходимо ежегодно проводить конкурс его имени среди журналистов и блогеров», — подчеркнула журналист, специалист по связям с общественностью, член СЖР, лауреат Премии Нижнего Новгорода Марина Полевая.
Так, сотрудница ИА «Время Н» Ольга Ковалева была отмечена в нескольких номинациях:
«Культурное событие года»: она получила поощрительный диплом Союза журналистов Нижегородской области за публикацию о доме № 18 по улице Короленко в Нижнем Новгороде, который прошлой весной открылся после реставрации как культурный центр. «Творческий портрет»: заняла III место за интервью с руководителем «Нетеатра» Дмитрием Сухотериным. «Лучшая театральная рецензия»: II место — за материал о спектакле «Ревизор» (16+) в Нижегородском театре драмы им. М. Горького.
«Я впервые участвовала в этом конкурсе и рада, что мои материалы отметили во всех трех номинациях. Одна работа посвящена одной из самых узнаваемых построек в нижегородском квартале церкви Трех Святителей, в котором сейчас открыт культурный центр. Две другие работы связаны с театром. Меня вдохновляет история Дмитрия Сухотерина, руководителя “Нетеатра”: она показывает, что мечта осуществима, если идти к ней шаг за шагом. Также члены жюри отметили публикацию о спектакле “Ревизор” в постановке Александра Марина — гоголевский текст зазвучал с новой силой в современной интерпретации. Особенно приятно получить признание на конкурсе имени Александра Павловича Пашкова — моего университетского преподавателя», — поделилась своими впечатлениями от конкурса журналист Ольга Ковалева.
По словам членов жюри, в этом году на конкурс поступило большое количество работ, причем их уровень растет из года в год, а список победителей пополняется новыми именами.
Заслуженный работник культуры РФ, член СЖР Наталья Скворцова выразила благодарность всем участникам конкурса и пожелала им дальнейшего творческого роста.
«Время стремится, люди уходят, но остаются имена, сохраняется таким образом память. Я впечатлена работами, представленными на конкурсе. Востребованных профессионалов в области культуры немного, потому особенно важно продолжать совершенствоваться. Желаю вам не останавливаться на достигнутом: имя настоящего профессионала всегда достойно уважения», — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что сотрудники телеканалов «ННТВ», «Волга», «Волга 24» и ИА «Время Н» стали победителями премии «Журналист года — 2025».
Справка.
Организаторами творческого конкурса имени Александра Пашкова является Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» — общественная организация «Союз журналистов Нижегородской области» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.
Цель конкурса: активизация работы журналистов региональных и местных изданий в сфере популяризации культуры и искусства, распространение лучших практик работы учреждений культуры, поддержка культурных инициатив.
Конкурс проводится в память об известном нижегородском журналисте, театроведе, педагоге, заслуженном работнике культуры РФ Александре Пашкове, который скончался 16 ноября 2016 года. В течение продолжительного времени он избирался в состав правления общественной организации «Союз журналистов Нижегородской области». Он был также членом Союза театральных деятелей РФ.