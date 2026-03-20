Шеф-редактор ИА «Время Н» стала лауреатом творческого конкурса им. А. Пашкова

«Я впервые участвовала в этом конкурсе и рада, что мои материалы отметили во всех трех номинациях. Одна работа посвящена одной из самых узнаваемых построек в нижегородском квартале церкви Трех Святителей, в котором сейчас открыт культурный центр. Две другие работы связаны с театром. Меня вдохновляет история Дмитрия Сухотерина, руководителя “Нетеатра”: она показывает, что мечта осуществима, если идти к ней шаг за шагом. Также члены жюри отметили публикацию о спектакле “Ревизор” в постановке Александра Марина — гоголевский текст зазвучал с новой силой в современной интерпретации. Особенно приятно получить признание на конкурсе имени Александра Павловича Пашкова — моего университетского преподавателя», — поделилась своими впечатлениями от конкурса журналист Ольга Ковалева.