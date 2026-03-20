В Воронеже владельцы двух иномарок оплатили 79 штрафов на 104 тысячи

Лишь боязнь лишиться машины вынудила автомобилистов погасить долги.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ГАИ в связке с приставами остановили две легковушки, владельцы которых систематически нарушали правила и не оплачивали штрафы. Об это сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Nissan Wingroad остановили на 520-м километре трассы М-4 «Дон». Владелец иномарки накопил более 44 неоплаченных штрафов (по преимуществу за превышение скорости) на сумму свыше 62 тысяч рублей. А Kia Rio тормознули на 13-м километре автодороги Р-193 «Воронеж — Тамбов». У водителя набралось 35 неоплаченных штрафов на общую сумму 42 тысячи.

Лишь после того, как пристав объяснила нарушителям последствия неуплаты (в том числе арест автомобиля), они тут же полностью погасили долги.