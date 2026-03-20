Коммунальные службы Воронежа приступили к весенней уборке города

В Воронеже раньше обычного стартовала весенняя уборка улично-дорожной сети. Весна в этом году выдалась ранняя, и снег уже практически сошел. Решение начать работы по приведению в порядок дорог и тротуаров, не дожидаясь традиционных апрельских субботников, принял мэр Воронежа Сергей Петрин, о чем он рассказал на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте»:
— С таянием снега на улицах появилось много мусора, остатков песко-соляной смеси, поэтому комбинаты благоустройства убирают все это техникой и вручную, — поделился глава города.
Фото мэрии.
Помощь комбинатам благоустройства окажут сотрудники управ районов. Ранее Сергей Петрин уже сообщил, что районные субботники силами комбинатов и управ пройдут 20, 21, 22 марта, а 25 марта участие в уборке примут сотрудники администрации города.
— В выходные работы продолжим в таком же режиме, в среду коллеги из администрации присоединятся к уборке на территории парков, скверов и других участках, — уточнил мэр.
Фото мэрии.
В течение апреля, когда по многолетней традиции в Воронеже объявляется месячник благоустройства, состоятся все запланированные субботники и средники. Мэр призвал воронежцев не оставаться в стороне от уборки городских территорий и присоединиться к коммунальным службам:
— Кстати, можно отмечать фото и тексты на эти темы на своих страничках уже привычным тегом #люблюВоронеж. А тем, кто пришлет фото или видео своих работ, подготовим благодарность от администрации города за моей подписью. С самыми активными — встречусь лично. Все сообщения оставляйте под постом в соцсети «Вконтакте», — добавил Сергей Андреевич.