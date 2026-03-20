«Любимый город пахнет цветущей акацией»: историк Светлана Аргасцева в подкасте ИА «Высота 102»

Что значит любить свой город? Только ли знать его историю? Или замечать мелочи, которые неожиданно для нас самих становятся если не корнями, то нитями, навсегда связывающими нас с каждой его улочкой? Для историка и искусствоведа Светланы Аргасцевой такими ниточками стал запах цветущих сирени и акации, обвивающий стены домов дикий виноград и открытые балкончики в уютных внутренних дворах улицы Мира.

Волгоград, который не променяла на столицы, сотрудник музея-заповедника «Сталинградская битва» действительно любит сердцем. Но, повторяя слова Александры Черкасовой, уверяет, что настоящие чувства требуют не только души и красивых слов, но и конкретных дел. Например, защиты истории от попыток переложить ее на новый, современный, лад.

Как говорить о войне с молодыми людьми? Почему при наличии альтернативных маршрутов туристы всегда предпочтут классический путь по местам боевой славы? И отчего в наши дни так актуальна ностальгия по прошлому? Об этом и многом другом поговорили со Светланой Аргасцевой в новом выпуске подкаста ИА «Высота 102».

Беседовала Виктория Чумакова.

Видео: Алексей Костяков/V102.ru.