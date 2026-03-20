На ремонт четырёх участков площади Победы в Калининграде выделили 3 млн рублей

На ремонт четырёх участков площади Победы в Калининграде выделили три миллиона рублей. Власти ищут подрядчика для выполнения работ. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит отремонтировать четыре пешеходные зоны из гранитных плит. Специалисты демонтируют старое покрытие и уложат новое.
Подрядчика определят 31 марта. Работы нужно выполнить до 20 апреля.
Ранее сообщали, что в Калининграде планируют провести реконструкцию площади Победы. Плитка пришла в негодность из-за перепада температур. Работы планировали провести весной.
В Калининграде регулярно выделяют деньги на ремонт площади Победы. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова объясняла частый ремонт нарушением технологии строительства. Эксперты пришли к выводу, что на площади Победы некачественно сформировали основание.
Схема из проектной документации.