В Ростовской области количество фальшивых денег сократилось за год на 22%

Больше половины всех подделок составили пятитысячные купюры — 146 штук. Кроме того, из обращения были выведены 98 фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей, семь двухтысячных купюр, три пятисотки и две сторублевки. Также эксперты обнаружили четыре поддельные монеты. Аналитики отмечают, что по сравнению с 2024 годом количество фальшивок в Ростовской области уменьшилось на 22%.