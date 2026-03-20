В Ростовской области количество фальшивых денег сократилось за год на 22%

Чаще всего на Дону подделывали пятитысячные купюры.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в донском регионе банки выявили и передали правоохранительным органам 260 банкнот и монет с признаками подделки. Об этом сообщает Отделение по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

Больше половины всех подделок составили пятитысячные купюры — 146 штук. Кроме того, из обращения были выведены 98 фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей, семь двухтысячных купюр, три пятисотки и две сторублевки. Также эксперты обнаружили четыре поддельные монеты. Аналитики отмечают, что по сравнению с 2024 годом количество фальшивок в Ростовской области уменьшилось на 22%.

