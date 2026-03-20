Открытки с Днём поэзии 2026. Красивые картинки с пожеланиями 21 марта

Всемирный день поэзии отмечается ежегодно 21 марта. Праздник посвящён искусству слова, красоте рифмы и глубине мыслей, которые можно выразить через стихи.
Поэзия — это способ передать эмоции, чувства и идеи так, чтобы они зацепили читателя или слушателя. Великие поэты, такие как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Анна Ахматова, Сергей Есенин и Владимир Высоцкий, оставили нам сокровищницу слов, которая помогает понять жизнь, переживания и мечты человека. Они научили нас смеяться, грустить, мечтать и размышлять о вечном.
Этот праздник — повод остановиться на мгновение, прислушаться к ритму жизни и, возможно, написать своё собственное произведение.