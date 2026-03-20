Нижегородский минздрав представил стратегию развития здравоохранения на 5 лет

Стратегию развития здравоохранения на ближайшие пять лет представили в Нижегородской области. Главная ставка — на предиктивную медицину: систему, которая позволяет заранее оценивать риски заболеваний и предупреждать их развитие, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».
Одним из ключевых нововведений станет так называемый «цифровой двойник» пациента. Это электронная модель, которая будет сопровождать человека на протяжении всей жизни — от рождения до пожилого возраста. Она позволит врачам точнее прогнозировать болезни и подбирать профилактику.
Параллельно в регионе планируют активно развивать телемедицину. Предполагается, что многие консультации можно будет получать дистанционно — без визита в поликлинику. Это особенно важно для работающих людей, которым сложно выделить время на прием.
Серьезные изменения коснутся и подготовки кадров. В медицине появятся новые специалисты — врачи-кибернетики и эксперты по работе с данными для искусственного интеллекта. Они будут заниматься анализом информации и помогать внедрять цифровые решения.
Отдельное внимание уделят здоровому образу жизни. Продвигать ЗОЖ будут не только врачи, но и работодатели. В числе простых, но показательных мер — бесплатные корзины с фруктами на входе в офисы и предприятия. Предполагается, что такие инициативы помогут бороться с лишним весом и формировать полезные привычки.