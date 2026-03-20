«Амкар» часть выручки от матча открытия направит в поддержку участников СВО

Перед встречей болельщиков с 16:30 ждет большая праздничная программа. У входа их будет ждать при предъявлении билета полевая кухня с кашей и сладким чаем. Для самых любознательных организуют знакомство с военной техникой, в отдельной зоне — с беспилотными аппаратами. В 16:45 пройдет автограф-сессия с полузащитником «Амкара» Никитой Голдобиным.