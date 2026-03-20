«Амкар» часть выручки от матча открытия направит в поддержку участников СВО

«Амкар» 21 марта проведет первый матч в родных стенах на стадионе «Звезда» в Перми. Соперником пермяков в четвертом туре Второй лиги А дивизиона «Серебро» станет «Динамо-Брянск».
Клуб принял решение часть средств от продажи билетов направить в краевой фонд Единый центр поддержки для гуманитарной помощи землякам в зоне проведения СВО. Свой вклад в поддержку также может внести любой желающий через QR-код на афише матча.
Перед встречей болельщиков с 16:30 ждет большая праздничная программа. У входа их будет ждать при предъявлении билета полевая кухня с кашей и сладким чаем. Для самых любознательных организуют знакомство с военной техникой, в отдельной зоне — с беспилотными аппаратами. В 16:45 пройдет автограф-сессия с полузащитником «Амкара» Никитой Голдобиным.
В клубной пресс-службе «КП-Пермь» попросили передать, что в день матча ограничат продажу бумажных билетов, их будет всего 100. Приобрести билеты будет возможность с 16:00 в палатке у входа на стадион. Здесь льготные билеты предоставят пенсионерам, инвалидам, ветеранаам, детям-сиротам, многодетным семьям.
За день перед матчем-открытием в Перми «Амкар» провел открытую тренировку для болельщиков команды.