Какой сегодня праздник: Международный день кукольника

Идея учредить Международный день кукольника пришла от иранского режиссера кукольного театра Дживада Золфагарихо в 2000 году. Он выдвинул предложение на XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол в Германии. Хотя дискуссия была оживленной, дату праздника тогда не утвердили. Окончательное решение приняли спустя два года: на заседании Международного совета определили день празднования. Впервые Международный день кукольника отметили 21 марта 2003 года. Основные задачи праздника — популяризация и поддержка традиций кукольного искусства, привлечение внимания к театру кукол как средству эстетического и культурного воспитания, признание вклада кукольников в мировую культуру.
Всемирный день поэзии официально учреждён ЮНЕСКО в 1999 году. В России первый День поэзии в Москве состоялся в Государственном литературном музее. Инициатором выступило Российское Поэтическое Общество. В 2014 год в Санкт‑Петербурге посвятили марафон юбилею Михаила Лермонтова: актеры и все желающие читали его стихи в течение восьми часов.
Идея выделить особый день для внимания к лесам появилась ещё в 1971 году. Ее выдвинула Европейская конфедерация сельского хозяйства на 23‑й Генеральной Ассамблее. Инициативу поддержала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Первоначально праздник назывался Всемирный день лесного хозяйства. Официально Международный день лесов был учрежден в 2012 году решением ГенАссамблеи ООН. По данным на 2025 год, площадь лесов в России составляет 833 миллиона гектаров. Это около 20% от всех лесов мира и более половины территории страны. Кстати, чтобы спасти одно дерево от вырубки, достаточно сдать на переработку 80 кг макулатуры. А еще в России растет береза Шмидта — одно из самых прочных деревьев в мире: её ствол не поддаётся ударам топора, а кору сложно пробить даже выстрелом.