Какой сегодня праздник: Международный день кукольника

Идея выделить особый день для внимания к лесам появилась ещё в 1971 году. Ее выдвинула Европейская конфедерация сельского хозяйства на 23‑й Генеральной Ассамблее. Инициативу поддержала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Первоначально праздник назывался Всемирный день лесного хозяйства. Официально Международный день лесов был учрежден в 2012 году решением ГенАссамблеи ООН. По данным на 2025 год, площадь лесов в России составляет 833 миллиона гектаров. Это около 20% от всех лесов мира и более половины территории страны. Кстати, чтобы спасти одно дерево от вырубки, достаточно сдать на переработку 80 кг макулатуры. А еще в России растет береза Шмидта — одно из самых прочных деревьев в мире: её ствол не поддаётся ударам топора, а кору сложно пробить даже выстрелом.