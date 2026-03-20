Иран предложил создать новую структуру безопасности на Ближнем Востоке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой создания новой системы безопасности на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что подобная структура должна объединить исключительно страны региона, чтобы самостоятельно обеспечивать мир и стабильность без участия внешних сил. Такое заявление политик сделал в обращении по случаю иранского нового года.
«Мы готовы урегулировать все проблемы с вами. Предлагаем для обеспечения мира и спокойствия в регионе создать структуру по безопасности на Ближнем Востоке, в которую войдут исламские страны, чтобы обеспечивать мир, стабильность и безопасность», — добавил Пезешкиан.
Тем временем обстановка внутри Ирана остается сложной. По информации агентства Reuters, гибель влиятельного политика Али Лариджани привела к ужесточению внутриполитического курса. В Тегеране теперь делают акцент на тотальном контроле безопасности, что фактически блокирует возможность диалога с Вашингтоном.