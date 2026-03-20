На Дону перераспределят междугородние маршруты между тремя автовокзалами

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона пояснил, что планируется оптимизировать работу автовокзалов и определить их специализацию для упорядочения въезда автобусов междугородних и межрегиональных маршрутов. В частности, транзитные рейсы с трассы М‑4 будут направлены на областной вокзал.

Юрий Слюсарь поручил руководству автовокзалов совместно с проектным институтом скорректировать маршруты, подчеркнув важность поиска компромисса между интересами пассажиров и перевозчиков.

Кроме того, губернатор отметил, что новые железнодорожные станции на окраине Ростова относятся к «долгосрочным проектам» — их реализация запланирована на ближайшие пять лет.

В Ростове функционируют три автовокзала: Главный (на Привокзальной площади), областной и Центральный (на месте старого аэропорта).

Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
