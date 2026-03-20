На Дону перераспределят междугородние маршруты между тремя автовокзалами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Глава региона пояснил, что планируется оптимизировать работу автовокзалов и определить их специализацию для упорядочения въезда автобусов междугородних и межрегиональных маршрутов. В частности, транзитные рейсы с трассы М‑4 будут направлены на областной вокзал.
Юрий Слюсарь поручил руководству автовокзалов совместно с проектным институтом скорректировать маршруты, подчеркнув важность поиска компромисса между интересами пассажиров и перевозчиков.
Кроме того, губернатор отметил, что новые железнодорожные станции на окраине Ростова относятся к «долгосрочным проектам» — их реализация запланирована на ближайшие пять лет.
В Ростове функционируют три автовокзала: Главный (на Привокзальной площади), областной и Центральный (на месте старого аэропорта).