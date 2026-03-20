На Дону стартовал набор на переобучение по востребованным профессиям

Набор на бесплатное переобучение по востребованным профессиям стартовал в Ростовской области в ходе реализации нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций субъекта.
Переобучение смогут пройти ветераны боевых действий, члены семей погибших участников СВО, граждане в возрасте 50 лет и старше, предпенсионеры, родители, бабушки или дедушки, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, неработающие мамы детей дошкольного возраста, граждане до 35 лет, если у них есть сложности с трудоустройством, соискатели с инвалидностью, безработные и ищущие работу граждане.
Обучение позволит получить новую профессию или повысить свою квалификацию, что поможет стать более востребованным на рынке труда. Продолжительность курсов зависит от выбранной программы подготовки — есть очные и дистанционные, от нескольких недель до нескольких месяцев. По завершении слушателям выдадут документ об освоении новой профессии или повышении квалификации.
«Сейчас в регионе доступно 29 образовательных программ. Они разработаны с учетом актуальных потребностей работодателей. Например, можно пройти обучение на сварщика, оператора беспилотных авиационных систем, помощника по уходу, санитара, специалиста по работе с системами искусственного интеллекта в образовании, разработчика программного обеспечения, агента по туризму, администратора гостиницы, младшую медицинскую сестру по уходу за больными, эколога предприятия и др. Список программ не окончательный. В течение года он будет пополняться новыми предложениями», — сказал заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская.
В прошлом году возможностью бесплатно получить дополнительное образование воспользовались 3,4 тыс. жителей Дона. Работу по новой профессии нашли 85,9% из них.
Организация бесплатного профессионального обучения проходит при участии четырех федеральных операторов: Томского государственного университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Института развития профессионального образования и Всероссийского научно-исследовательского института труда при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.
Изучить список программ, сроки и условия, а также записаться на обучение можно на портале «Работа России».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.