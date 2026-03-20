В Калининграде водитель насмерть сбил мужчину, лежавшего на тротуаре на улице Багратиона

Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.
Трагедия произошла вечером 13 марта на улице Багратиона. Водитель автомобиля «Ссанг Йонг» двигался задним ходом и не заметил лежавшего на тротуаре 44-летнего мужчину.
Пострадавшего с тяжелыми травмами — переломом свода черепа, ушибом головного мозга и множественными переломами — доставили в больницу. В реанимации он умер, не приходя в сознание.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.