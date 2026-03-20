В МВД опровергли заявления Лерчек о запрете посещения врача

Заявления онкобольной блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) о том, что ей запрещали посещение больниц в период следствия не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в ГУ МВД по Москве.
— Сегодня в средствах массовой информации и сети Интернет получило распространение заявление гражданки, которой инкриминируется незаконный вывод за границу более 250 миллионов рублей, о якобы запрете ей посещения лечебных учреждений в период следствия. Указанная информация не соответствует действительности, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что от Чекалиной и ее защиты неоднократно поступали ходатайства на посещение государственных медучреждений, все они были удовлетворены.
— Вместе с тем, следователи дважды отказали в удовлетворении ходатайства обвиняемой на посещение коммерческих медицинских учреждений, — сказано в материале.
20 марта стало известно, что Лерчек направила обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием проверить законность действий следователя, который препятствовал ее своевременному медицинскому обследованию во время домашнего ареста. Блогерша в своем обращении написала, что, несмотря на регулярные жалобы на острые боли в животе и ухудшение самочувствия, следователь, ведущий ее дело, отказывал в разрешении на посещение профильного врача.
Чекалину, которой недавно диагностировали рак желудка четвертой стадии с осложнениями, освободили из-под домашнего ареста, а уголовное дело в отношении нее приостановили. Блогерша проходит курс химиотерапии, также ей назначили лучевую терапию. Врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, поможет ли лечение при таком диагнозе и есть ли шанс у Чекалиной на полное выздоровление.