Трамп утверждает, что никто не хочет быть лидером Ирана

США хотели бы вступить в переговоры с Ираном, но там не с кем говорить, так как никто не хочет становиться лидером Исламской республики. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в Восточном зале Белого дома. Его слова передает газета The Wall Street Journal.
«Теперь там никто больше не хочет быть лидером», — утверждает республиканец.
По его словам, Вашингтон испытывает трудности в связи с этим обстоятельством, однако Белому дому «это нравится».
Как писал сайт KP.RU, 1 марта, на второй день после начала агрессии против Ирана, Трамп заявил, что у него есть три кандидата на пост нового руководства Исламской республики.
8 марта Совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером страны Моджтабу Хаменеи. Решение по этому вопросу было принято единогласно. Моджтаба является сыном аятоллы Али Хаменеи, убитого в ходе ударов США и Израиля 1 марта.