Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп утверждает, что никто не хочет быть лидером Ирана

Вашингтон хотел бы вступить в переговоры с Тегераном, уверял Трамп.

Источник: Комсомольская правда

США хотели бы вступить в переговоры с Ираном, но там не с кем говорить, так как никто не хочет становиться лидером Исламской республики. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в Восточном зале Белого дома. Его слова передает газета The Wall Street Journal.

«Теперь там никто больше не хочет быть лидером», — утверждает республиканец.

По его словам, Вашингтон испытывает трудности в связи с этим обстоятельством, однако Белому дому «это нравится».

Как писал сайт KP.RU, 1 марта, на второй день после начала агрессии против Ирана, Трамп заявил, что у него есть три кандидата на пост нового руководства Исламской республики.

8 марта Совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером страны Моджтабу Хаменеи. Решение по этому вопросу было принято единогласно. Моджтаба является сыном аятоллы Али Хаменеи, убитого в ходе ударов США и Израиля 1 марта.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше