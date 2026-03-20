Трамп утверждает, что никто не хочет быть лидером Ирана

США хотели бы вступить в переговоры с Ираном, но там не с кем говорить, так как никто не хочет становиться лидером Исламской республики. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в Восточном зале Белого дома. Его слова передает газета The Wall Street Journal.