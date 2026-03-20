В МВД Москвы опровергли заявления Лерчек о запретах посещать врача

Официальные представители столичного главка МВД назвали ложью слова блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина. — прим.ред.), о том, что на время следствия ей ограничили доступ к медицине. В ведомстве подчеркнули, что информация о якобы имевшем место запрете на посещение лечебных учреждений не соответствует действительности.