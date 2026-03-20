В МВД Москвы опровергли заявления Лерчек о запретах посещать врача

Официальные представители столичного главка МВД назвали ложью слова блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина. — прим.ред.), о том, что на время следствия ей ограничили доступ к медицине. В ведомстве подчеркнули, что информация о якобы имевшем место запрете на посещение лечебных учреждений не соответствует действительности.
«Сегодня в средствах массовой информации и сети Интернет получило распространение заявление гражданки, которой инкриминируется незаконный вывод за границу более 250 миллионов рублей, о якобы запрете ей посещения лечебных учреждений в период следствия. Указанная информация не соответствует действительности», — говорится в канале ведомства в мессенджере Max.
Напомним, что сама Валерия Чекалина ранее обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В своем обращении блогер просила главу ведомства проверить действия своего следователя.
В тексте жалобы блогера говорилось, что во время нахождения под домашним арестом сотрудник следственных органов якобы запретил ей посещение врача. Причиной для беспокойства, по словам Лерчек, стали неоднократные жалобы на сильные боли в области живота и ухудшение состояния здоровья.