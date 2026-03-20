Дерматолог Троицкая заявила об опасности пилингов с маркетплейсов

Пилинги, купленные на маркетплейсах, могут быть опасны из-за неизвестного состава. Кроме того, использование таких средств может привести к химическим ожогам кожи лица. О тяжелых последствиях использования таких средств в домашних условиях «Ленте.ру» рассказала дерматолог и косметолог Ирина Троицкая.
По словам врача, основная проблема заключается в том, что концентрация кислот в таких препаратах зачастую неизвестна, а многие средства не зарегистрированы в России и не прошли контроль качества. Неправильное нанесение или превышение времени выдержки таких средств могут привести к химическому ожогу, развитию гиперпигментации, образованию рубцов и обострению хронических заболеваний, таких как акне или розацеа.
Троицкая предупредила, что в некоторых случаях повреждение кожи бывает настолько сильным, что требует длительного лечения. Кроме того, бесконтрольное использование пилингов нарушает защитный барьер кожи, делая ее более чувствительной и повышая риск осложнений.
