Нижегородский театр оперы и балета представил премьеру театрализованного концерта «Летучий корабль»

Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина совместно с Нижегородским русским народным оркестром им. В. А. Кузнецова представил премьеру театрализованного концерта «Летучий корабль» (6+). Премьерный показ прошел на сцене концертного Пакгауза под управлением дирижера Бориса Схиртладзе. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
«Летучий корабль» стал третьим театрализованным концертом для детей и взрослых в репертуаре Нижегородского театра оперы и балета после «Бременских музыкантов» (6+) и «Мэри Поппинс» (6+). На этот раз музыкальная семейная постановка рассказывает о мечте, свободе и силе воображения.
Особенность этой постановки — нестандартный взгляд на повествование. Действие спектакля разворачивается на волшебном болоте Водяного. Именно он становится главным рассказчиком известной истории, а его верные «подружки — пиявки и лягушки» выступают в роли актеров. Прямо на глазах у публики болотные обитатели перевоплощаются в знакомых героев сказки, используя элементы костюмов и собственную фантазию.
Такую сценическую концепцию «Летучего корабля» предложила режиссер-постановщик Екатерина Елистратова, которая присоединилась к коллективу театра в 2025 году. «Летучий корабль» стал первой большой работой Екатерины Елистратовой в театре. До этого она работала приглашенным ассистентом режиссера в постановках Елизаветы Мороз «Триумф времени и разочарования» (16+) и «Так поступают все женщины» (12+).
«Сложно претендовать на оригинальность, но в то же время вдвойне приятно соприкоснуться с этим материалом и попробовать придумать свой вариант прочтения. Мы постарались иначе взглянуть на всем известную историю, но неизменным в нашей версии осталось “Победило вновь добро…”, как поется в финальной песне. Кроме того, мы постарались подключить зрителей к спектаклю, чтобы им было интереснее, чтобы они чувствовали себя частью происходящего», — отметила режиссер-постановщик театрализованного концерта «Летучий корабль» Екатерина Елистратова.
Музыкальную основу спектакля составили песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина, которые уже почти полвека дарят веру в чудо зрителям всех возрастов. Кроме известных всем с детства произведений из мультфильма, в программу театрализованного концерта вошло несколько номеров из одноименного мюзикла Максима Дунаевского, сюита Вадима Бибергана «Русские потешки».
«Символично, что музыку к сказке “Летучий корабль” исполняет наш оркестр. Ведь “Летучий корабль” — русская народная сказка, и в постановку мы добавили обработки русской народной музыки. Кроме того, мы используем исконно русские народные музыкальные инструменты. Все это придает особый русский колорит этому спектаклю», — рассказал дирижер-постановщик «Летучего корабля», главный дирижер Нижегородского русского народного оркестра им. В. А. Кузнецова Борис Схиртладзе.
Отметим, что вокальные партии в театрализованном концерте «Летучий корабль» исполняют разные составы солистов Нижегородского театра оперы и балета. В премьерные дни на сцене выступили заслуженный артист РФ Сергей Перминов, Евгений Фан, Татьяна Иващенко, Виктор Ряузов, Татьяна и Дарья Гарькушовы, Сергей Писарев, Анастасия Машковцева, Надежда Маслова, Кирилл Логинов, Алексей Доронин, Ребекка Громазина.
Следующий показы театрализованного концерта «Летучий корабль» состоятся в концертном Пакгаузе 20 марта в 19:00, 21 марта в 11:00, 3 апреля в 19:00 и 4 апреля в 13:00. Узнать подробную информацию о постановке можно на сайте театра: operann.ru. Билеты на спектакль доступны в том числе по «Пушкинской карте» (12+).