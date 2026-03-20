В Карсунском районе Ульяновской области отремонтируют более 13 км дорог

Более 13 км дорог отремонтируют в 2026 году в Карсунском районе Ульяновской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта субъекта.
На проведение работ планируется направить более 370 млн рублей. Это позволит привести в порядок 7,6 км дорог, один мостовой переход, водопропускную трубу и обустроить освещение на транзитном участке.
«Всего в этом году отремонтируем в регионе свыше 130 км автодорог и девять мостов. В Карсунском районе будет проведен ремонт участка автодороги Барыш — Инза — Карсун — Урено-Карлинское перед рабочим поселком Карсун длиной более 5 км. Также в планах ремонт моста через реку у села Усть-Урень на участке дороги Усть-Урень — Астрадамовка — Шатрашаны. Переправа находится на дороге, входящей в опорную сеть региона, здесь проходит школьный маршрут», — отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Кроме того, в муниципалитете обустроят освещение на транзитном участке протяженностью свыше 1 км автодороги Карсун — Ростислаевка, который проходит по улице Саратовской в районном центре. Также запланирован капитальный ремонт водопропускной трубы на участке автомобильной дороги Карсун — Ростислаевка между селами Русские Горенки и Беловодье.
Продолжатся в Карсунском районе работы по ремонту дорог методом «карт» — это технология, при которой поврежденный асфальт удаляется не точечно, а большими участками. Планируется обновить 2,5 км. Участки будут определены по результатам весеннего осмотра. Также в муниципалитете появятся два остановочных павильона.
На автодорогах местного значения предполагается провести ремонт семи участков протяженностью 6 км. В частности, отремонтируют асфальтобетонное покрытие дорог по улицам Горького, Казацкой и Тельмана в поселке городского типа Карсун. В селе Прислониха обновят дорогу по улице Клубной. В рабочем поселке Языково уложат новое асфальтобетонное покрытие на дороге по улице Красный Текстильщик, также там проведут ремонт дворовой территории на улице Ульянова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.