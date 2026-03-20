В Карсунском районе Ульяновской области отремонтируют более 13 км дорог

«Всего в этом году отремонтируем в регионе свыше 130 км автодорог и девять мостов. В Карсунском районе будет проведен ремонт участка автодороги Барыш — Инза — Карсун — Урено-Карлинское перед рабочим поселком Карсун длиной более 5 км. Также в планах ремонт моста через реку у села Усть-Урень на участке дороги Усть-Урень — Астрадамовка — Шатрашаны. Переправа находится на дороге, входящей в опорную сеть региона, здесь проходит школьный маршрут», — отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.