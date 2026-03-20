В МВД заявили, что Лерчек разрешали ходить по врачам

Главное управление МВД по Москве назвало недостоверными сведения о том, что онкобольной блогерше Валерии Чекалиной не разрешали ей посещать лечебные учреждения. Сообщение опубликовано в официальном канале ведомства.
В понедельник Гагаринский суд выделил в отдельное производство уголовное дело Чекалиной о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ и приостановил его до выздоровления блогера. Сейчас она проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии в онкоцентре имени Блохина.
Лерчек заявляла, что к ней не пускали врачей, поэтому ей вовремя не поставили диагноз.
«Сегодня в СМИ и сети Интернет получило распространение заявление гражданки… о якобы запрете ей посещения лечебных учреждений в период следствия. Указанная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.