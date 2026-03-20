Захарова прокомментировала позицию фон дер Ляйен по газу словами поэта Цветаевой

В Европе продолжают «переключать рубильник» собственной экономике.

Источник: Комсомольская правда

Мария Захарова, официальный представитель МИД, прокомментировала позицию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по закупкам газа из России словами российской поэтессы Марины Цветаевой.

«Все это напоминает известные слова Марины Цветаевой о том, что грех не в темноте, а в нежелании света», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Брюссель неоднократно погружался в темноту. Например, во время открытия Готардского тоннеля в Швейцарии с ритуальным сатанистским церемониалом или Олимпийских игр в Париже с публичным надругательством над символами, важными для сотен миллионов людей.

Сейчас же, когда было бы логичнее вернуться к российскому топливу, Европа продолжает «выключать рубильник» собственной экономике и отказываться от газа и нефти РФ. Погружение ЕС в кризис вызвано решениями его руководителей, а не природными катаклизмами или техническими сбоями, говорит Захарова.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжит отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых, несмотря на кризис на Ближнем Востоке и импорт СПГ из России.

