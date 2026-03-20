Мария Захарова, официальный представитель МИД, прокомментировала позицию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по закупкам газа из России словами российской поэтессы Марины Цветаевой.
«Все это напоминает известные слова Марины Цветаевой о том, что грех не в темноте, а в нежелании света», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что Брюссель неоднократно погружался в темноту. Например, во время открытия Готардского тоннеля в Швейцарии с ритуальным сатанистским церемониалом или Олимпийских игр в Париже с публичным надругательством над символами, важными для сотен миллионов людей.
Сейчас же, когда было бы логичнее вернуться к российскому топливу, Европа продолжает «выключать рубильник» собственной экономике и отказываться от газа и нефти РФ. Погружение ЕС в кризис вызвано решениями его руководителей, а не природными катаклизмами или техническими сбоями, говорит Захарова.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжит отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых, несмотря на кризис на Ближнем Востоке и импорт СПГ из России.