Более 34 тысяч однолетних растений украсят воронежские цветники летом

Высаживать растения будут в начале мая. Для традиционного украшения весной на мемориальных объектах и на видовых местах высажены тюльпаны: более 105 тысяч луковиц, их них 60 270 красных и 44 880 цветных. Они расцветут на площади Ленина, мемориалах «Песчаный лог», «Чижовский плацдарм», у памятников Танкистам и Ивану Черняховскому, в скверах «Их именами названы улицы», Петровский, имени Николая Ватутина, имени Ивана Бунина, у главного корпуса ВГУ и в парке Патриотов. После уборки отцветших тюльпанов на клумбах высадят однолетники.