Более 34 тысяч однолетних растений украсят воронежские цветники летом

Более 34 580 различных цветов украсят Воронеж летом, сообщает управление экологии.
Сейчас идут торги на закупку посадочного материала для клумб. В городе высадят петунии, тагетис, бегонии, бальзамин, агератум, колеус и другие виды. Однолетники появятся в парках «Орлёнок», «Алые паруса», сквере «У озера», парках имени Дурова и имени Шерстюка, а также в Воронежском центральном парке. Всего в Воронеже порядка 200 клумб.
Высаживать растения будут в начале мая. Для традиционного украшения весной на мемориальных объектах и на видовых местах высажены тюльпаны: более 105 тысяч луковиц, их них 60 270 красных и 44 880 цветных. Они расцветут на площади Ленина, мемориалах «Песчаный лог», «Чижовский плацдарм», у памятников Танкистам и Ивану Черняховскому, в скверах «Их именами названы улицы», Петровский, имени Николая Ватутина, имени Ивана Бунина, у главного корпуса ВГУ и в парке Патриотов. После уборки отцветших тюльпанов на клумбах высадят однолетники.
Город также украсят цветники с многолетними растениями. В теплый сезон жителей и гостей города порадуют розарии в парках «Алые паруса», Воронежском центральном парке, у памятника Ивану Никитину и вдоль бульвара Карла Маркса, гортензии на Петровской набережной и анемоны в парке «Орлёнок». В Советском сквере расположены цветники-композиции в природном стиле, а в сквере имени Ивана Бунина и возле кинотеатра «Пролетарий» высажены розы и горные сосны.
Также в планах на весну — посадка молодых деревьев, в том числе в ходе городских субботников.
В это же время специализированные организации МБУ «ЭкоЦентр» и МБУ «Зеленхоз» проводят санитарную уборку обслуживаемых парков и скверов после зимы.
С апреля в Воронежском центральном парке, парках «Алые паруса», «Южный» и имени Дурова возобновится работа сезонных аттракционов и торговых объектов. В «Алые паруса» вернется паровозик, а в парке имени Шерстюка появятся новые объекты: детский лабиринт и электромобили. На Петровской набережной появятся два фудтрака и кофемобиль.
Работы по благоустройству пройдут в сквере «У озера». Там проведут систему автополива, а также отремонтируют балюстраду и ограждение лестничного спуска.