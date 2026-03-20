В Госдуме спрогнозировали рост оптимизма на рынке после решения ЦБ по ставке

Напомним, Банк России на заседании 20 марта седьмой раз подряд снизил ключевую ставку — до 15% годовых, отметив, что экономика приближается к сбалансированному росту, а в феврале рост цен существенно замедлился: в январе -феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% в пересчёте на год после 4,4% в четвёртом квартале 2025 года, базовая инфляция — 7,0% после 5,0%, годовая инфляция на 16 марта оценивалась в 5,9%. Рубль продолжил укрепляться на Московской бирже после объявления решения.