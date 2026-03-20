Кризис в больнице скорой помощи в Кишинёве: Человеческие отходы не вывозятся — что происходит

Институт скорой медицинской помощи в Кишинёве оказался в сложной ситуации: анатомопатологические отходы уже более года не вывозятся и хранятся в холодильниках.
О проблеме сообщила директор учреждения Диана Маня. «С января 2025 года и до сих пор мы вынуждены хранить эти анатомопатологические отходы», — заявила она.
По её словам, кризис возник после того, как похоронная служба Кишинёва перестала принимать такие отходы.
«Мы увеличили мощности хранения и закупили холодильники, чтобы справиться с ситуацией», — добавила Маня.