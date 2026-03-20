Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кризис в больнице скорой помощи в Кишинёве: Человеческие отходы не вывозятся — что происходит

Кризис возник после того, как похоронная служба Кишинёва перестала принимать анатомопатологические отходы [видео]

Источник: Комсомольская правда

Институт скорой медицинской помощи в Кишинёве оказался в сложной ситуации: анатомопатологические отходы уже более года не вывозятся и хранятся в холодильниках.

О проблеме сообщила директор учреждения Диана Маня. «С января 2025 года и до сих пор мы вынуждены хранить эти анатомопатологические отходы», — заявила она.

По её словам, кризис возник после того, как похоронная служба Кишинёва перестала принимать такие отходы.

«Мы увеличили мощности хранения и закупили холодильники, чтобы справиться с ситуацией», — добавила Маня.