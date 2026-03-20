Ростовская область передала помощь бойцам спецоперации в ДНР

Очередная партия военно-технической помощи от донского правительства была доставлена бойцам спецоперации в ДНР. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.
В подразделение были переданы строительные и пиломатериалы, электрогенераторы, провода, компьютерная техника, продукты, медикаменты и письма от родственников.
Кроме того, губернатор Юрий Слюсарь передал добровольческому корпусу «Великий князь Владимир» десять квадроциклов, которые помогут бойцам повысить мобильность и боеспособность подразделений. Мероприятие состоялось 20 марта в парке Левобережный.
Всего же с начала СВО дончане передали бойцам сотни единиц автомобилей и спецтехники, несколько тысяч беспилотников и различное спецоборудование.
