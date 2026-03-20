Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Нижнего Новгорода наблюдают машины- «подснежники» на улицах и во дворах

Застывшие под сугробами автомобили терпеливо ждут оттепели.

Источник: Время

Календарная весна вступила в свои права, но снег пока не спешит таять. Из‑под него кое‑где проглядывают «подснежники» — так шутливо называют автомобили, надолго оставленные под открытым небом и укутанные «белым покрывалом».

Жители Нижнего Новгорода поделились с ИА «Время Н» фотографиями находок. На снимках видно, как сугробы полностью скрывают машины — порой разглядеть удается лишь отдельные детали: например, у одного из «подснежников» видна только фара.

По словам очевидцев, такие машины часто можно наблюдать в спальных районах и на дворовых парковках, где уборка снега не всегда успевает за капризами погоды. Застывшие под сугробами автомобили терпеливо ждут оттепели.