Жители Нижнего Новгорода наблюдают машины- «подснежники» на улицах и во дворах

Календарная весна вступила в свои права, но снег пока не спешит таять. Из‑под него кое‑где проглядывают «подснежники» — так шутливо называют автомобили, надолго оставленные под открытым небом и укутанные «белым покрывалом».
Жители Нижнего Новгорода поделились с ИА «Время Н» фотографиями находок. На снимках видно, как сугробы полностью скрывают машины — порой разглядеть удается лишь отдельные детали: например, у одного из «подснежников» видна только фара.
По словам очевидцев, такие машины часто можно наблюдать в спальных районах и на дворовых парковках, где уборка снега не всегда успевает за капризами погоды. Застывшие под сугробами автомобили терпеливо ждут оттепели.