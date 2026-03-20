Макгрегор отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил UFC

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор отбыл 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и теперь имеет право вернуться в октагон. О завершении срока отстранения ирландца сообщил портал Bloody Elbow, передает championat.com.
Дисквалификация была назначена Макгрегору в 2024 году после того, как ирландец пропустил три попытки сдачи допинг-тестов. Срок отстранения отсчитывался с 20 сентября и истек 20 марта. Сам боец признал свою вину.
Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.
Ранее чемпион UFC Пётр Ян оценил шансы на бой с Конором Макгрегором.