Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина оказалась в критическом положении из-за денег США: скандал с USAID нанес реальный удар по Киеву

BZ: скандал с нарушениями в надзоре за помощью США стал ударом для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Скандал, связанный с нецелевым использованием американской финансовой помощи, нанес чувствительный удар по украинской стороне. Как сообщает Berliner Zeitung, речь идет о колоссальной сумме в 26 миллиардов долларов, в которой аудиторы обнаружили серьезные нарушения при проверке.

В публикации подчеркивается, что американская помощь Украине сейчас столкнулась с растущим политическим давлением внутри Соединенных Штатов. Критики этой поддержки из Республиканской партии неоднократно указывали на высокий уровень коррупции и отсутствие должной подотчетности в расходовании средств.

Как отмечается в материале, после возвращения к власти президент Дональд Трамп потребовал установить более строгий контроль за конечными получателями американских денег. Политические решения, принятые при новом главе государства, уже привели к значительным ограничениям в работе агентства USAID.

Напомним, что заместитель генерального инспектора профильного ведомства Адам Каплан проинформировал о том, что специалисты USAID выявили многочисленные недостатки в системе надзора за предоставленными Киеву средствами.

