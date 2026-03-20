Скандал, связанный с нецелевым использованием американской финансовой помощи, нанес чувствительный удар по украинской стороне. Как сообщает Berliner Zeitung, речь идет о колоссальной сумме в 26 миллиардов долларов, в которой аудиторы обнаружили серьезные нарушения при проверке.
В публикации подчеркивается, что американская помощь Украине сейчас столкнулась с растущим политическим давлением внутри Соединенных Штатов. Критики этой поддержки из Республиканской партии неоднократно указывали на высокий уровень коррупции и отсутствие должной подотчетности в расходовании средств.
Как отмечается в материале, после возвращения к власти президент Дональд Трамп потребовал установить более строгий контроль за конечными получателями американских денег. Политические решения, принятые при новом главе государства, уже привели к значительным ограничениям в работе агентства USAID.
Напомним, что заместитель генерального инспектора профильного ведомства Адам Каплан проинформировал о том, что специалисты USAID выявили многочисленные недостатки в системе надзора за предоставленными Киеву средствами.