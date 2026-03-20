Врач Волкова дала россиянам шесть советов по выходу из «зимней спячки»

Врач Екатерина Волкова назвала шесть способов, которые помогут выйти из «зимней спячки» — восстановить силы и улучшить самочувствие.
Екатерина Волкова порекомендовала ложиться спать до 23:00. Перед этим, по ее словам, следует отключить все устройства и занавесить окна блэкаут-шторами. Как отметила специалист, за счет этих действий должен увеличиться синтез мелатонина — гормона, который помогает иммунным клеткам активнее бороться с вирусами, а нервной системе — работать стабильнее.
«Занимайтесь физической нагрузкой. Хотя бы 30 минут умеренной активности в день — ходьба, растяжка или дыхательная гимнастика — пробуждают организм после зимнего застоя. Помогут восстановить силы, улучшить сон и почувствовать прилив бодрости», — написала Екатерина Волкова в Telegram.
Она также порекомендвала ходить в баню и принимать контрастный дущ, посвещать время на хобби и общение с близкими, делать акцент на легких блюдах (салаты из зелени, тушеные овощи, рыба и нежирное мясо), готовить смузи из фруктов и ягод.