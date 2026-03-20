Концерт комика Щербакова отменили в Челябинской области

Ранее появились сообщения о том, что Алексей Щербаков решил провести мини-тур по России, чтобы обойти волну отмен крупных шоу. Вместо больших залов он выбрал скромные дома культуры вместимостью 500 человек в небольших городах, но половина билетов осталась непроданной, а одно выступление уже отменено. По неподтвержденным данным, тур Щербакова охватывал пять городов: Алапаевск, Кунгур, Кандалакшу, Апатиты и Кыштым. Решение не публиковать афиши объяснялось желанием избежать внимания после отмен большого сольного мероприятия в Москве и других городах. При этом организатор якобы пытался убедить Щербакова провести концерт в Кыштыме, но получил отказ.