Концерт комика Щербакова отменили в Челябинской области

В городе Кыштыме Челябинской области был отменен концерт российского комика Алексея Щербакова, запланированный на 14 апреля в 19:00 в доме культуры «Победа». Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника учреждения.
Стоимость билетов на мероприятие варьировалась от двух до шести тысяч рублей.
— Нет, концерт не состоится. На наш электронный адрес было отправлено официальное электронное письмо об отмене. Возврат билетов сейчас осуществляется, — говорится в материале.
На данный момент неизвестно количество проданных билетов и причина, по которой концерт отменили, передает агентство.
Ранее появились сообщения о том, что Алексей Щербаков решил провести мини-тур по России, чтобы обойти волну отмен крупных шоу. Вместо больших залов он выбрал скромные дома культуры вместимостью 500 человек в небольших городах, но половина билетов осталась непроданной, а одно выступление уже отменено. По неподтвержденным данным, тур Щербакова охватывал пять городов: Алапаевск, Кунгур, Кандалакшу, Апатиты и Кыштым. Решение не публиковать афиши объяснялось желанием избежать внимания после отмен большого сольного мероприятия в Москве и других городах. При этом организатор якобы пытался убедить Щербакова провести концерт в Кыштыме, но получил отказ.