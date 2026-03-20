На Дону дистанционно сменили поликлинику более 5 тысяч человек

Более 5 тыс. жителей Ростовской области смогли дистанционно решить вопросы выбора поликлиники и смены лечащего врача с начала 2026 года, что соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Сделать это можно на портале «Госуслуги». Людям больше не нужно лично посещать регистратуру для подачи заявления — вопрос решается в удобное время, без очередей и потери времени, сказал министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян.
«Для нас это не просто статистика, а показатель реального снижения административной нагрузки как на пациентов, так и на медицинский персонал», — указал он.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.