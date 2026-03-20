Досрочный период сдачи ЕГЭ в Воронежской области стартовал 20 марта

На протяжении месяца свои силы проверят десять учеников.

С 20 марта в нашем регионе стартовал досрочный период ЕГЭ 2026 года. Он продлится до 20 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал «Актуальное образование Воронежской области».

В течение месяца сдавать экзамен будет десять человек. Среди них — 11-классники, студенты колледжей и техникумов. В это же время в России в рамках досрочной сдачи ЕГЭ в 70 регионах участие примут 2 542 человека.

Воронежские выпускники смогут сдать досрочный ЕГЭ на базе городской школы N 28. Сегодня прошли экзамены по географии и литературе. Расписание сдачи ЕГЭ по остальным предметам:

24 марта — русский язык,

27 марта — математика базового и профильного уровней,

31 марта — биология, физика и письменная часть по иностранным языкам,

3 апреля — устная часть по иностранным языкам,

7 апреля — информатика и обществознание,

10 апреля — история и химия.

С 13 по 20 апреля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.

Напомним, что основной период ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля.