Досрочный период сдачи ЕГЭ в Воронежской области стартовал 20 марта

С 20 марта в нашем регионе стартовал досрочный период ЕГЭ 2026 года. Он продлится до 20 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал «Актуальное образование Воронежской области».
В течение месяца сдавать экзамен будет десять человек. Среди них — 11-классники, студенты колледжей и техникумов. В это же время в России в рамках досрочной сдачи ЕГЭ в 70 регионах участие примут 2 542 человека.
Воронежские выпускники смогут сдать досрочный ЕГЭ на базе городской школы N 28. Сегодня прошли экзамены по географии и литературе. Расписание сдачи ЕГЭ по остальным предметам:
24 марта — русский язык,
27 марта — математика базового и профильного уровней,
31 марта — биология, физика и письменная часть по иностранным языкам,
3 апреля — устная часть по иностранным языкам,
7 апреля — информатика и обществознание,
10 апреля — история и химия.
С 13 по 20 апреля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.
Напомним, что основной период ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля.