Умерла основатель архиерейского хора Свято-Троицкого кафедрального собора Перми

Пермская митрополия РПЦ сообщила об уходе из жизни 18 марта после продолжительной болезни регента архиерейского хора Свято-Троицкого кафедрального собора Перми. Милованова Любовь Павловна около 35 лет жизни отдала воспитанию нескольких поколений церковных певчих.
Любовь Милованова родилась в семье известного алма-атинского протоиерея Павла (в монашестве — Исакия) Милованова. Он являлся многолетним настоятелем Никольского кафедрального собора в Алма-Аты, бережным хранителем духовных традиций.
Благодаря своей одаренности, ревностному служению и трудолюбию, Любовь Павловна создала с нуля два профессиональных певческих церковных коллектива — архиерейские хоры Вознесенского кафедрального собора в Алма-Аты и Свято-Триицкого кафедрального собора в Перми.
Родные, друзья, близкие и коллеги запомнят Любовь Павловну как профессионала высокого уровня, искреннего и душевного человека. Она всегда со снисхождением относилась к немощам ближних, но оставалась при этом требовательной к себе.
Отпевание новопреставленной Любови Миловановой состоится на ее Родине в Казахстане.