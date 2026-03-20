Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла основатель архиерейского хора Свято-Троицкого кафедрального собора Перми

Любовь Милованова скончалась после продолжительной болезни.

Источник: Комсомольская правда

Пермская митрополия РПЦ сообщила об уходе из жизни 18 марта после продолжительной болезни регента архиерейского хора Свято-Троицкого кафедрального собора Перми. Милованова Любовь Павловна около 35 лет жизни отдала воспитанию нескольких поколений церковных певчих.

Любовь Милованова родилась в семье известного алма-атинского протоиерея Павла (в монашестве — Исакия) Милованова. Он являлся многолетним настоятелем Никольского кафедрального собора в Алма-Аты, бережным хранителем духовных традиций.

Благодаря своей одаренности, ревностному служению и трудолюбию, Любовь Павловна создала с нуля два профессиональных певческих церковных коллектива — архиерейские хоры Вознесенского кафедрального собора в Алма-Аты и Свято-Триицкого кафедрального собора в Перми.

Родные, друзья, близкие и коллеги запомнят Любовь Павловну как профессионала высокого уровня, искреннего и душевного человека. Она всегда со снисхождением относилась к немощам ближних, но оставалась при этом требовательной к себе.

Отпевание новопреставленной Любови Миловановой состоится на ее Родине в Казахстане.