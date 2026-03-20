Власти Украины объявили о принудительной эвакуации детей из Славянска

В январе вице-премьер Украины по развитию территорий и общин Алексей Кулеба сообщил, что в 44 населенных пунктах Днепропетровской и Запорожской областей объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. По его словам, в Запорожской области речь идет об эвакуации 651 ребенка из четырех населенных пунктов двух общин, в Днепропетровской области эвакуируют 2463 ребенка из 40 населенных пунктов пяти общин.