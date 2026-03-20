Диетолог Дианова рассказала, чем заменить мясо во время поста

Диетолог Нурия Дианова заявила, что заменить мясо во время поста можно соей, орехами и нутом.

Источник: Аргументы и факты

Во время поста при отказе от животного белка крайне важно восполнять его растительными аналогами, так как собственные запасы этого вещества в организме исчерпываются за сутки. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог, гастроэнтеролог I категории Нурия Дианова.

Врач отметила, что основными источниками растительного белка являются бобовые, которые по его содержанию превосходят животные продукты. Для снижения газообразования их рекомендуется предварительно замачивать. Также в рацион стоит включать орехи, семена и урбечи, которые вместе с фруктами дают полезные перекусы.

Дианова подчеркнула, что важно выбирать цельнозерновые продукты и хлеб с повышенным содержанием белка, а не рафинированный белый. Оптимальным решением она назвала смешивание бобовых с крупами для расширения аминокислотного профиля. Кроме того, на помощь приходят растительные альтернативы мяса и молока, которые содержат меньше насыщенных жиров и обогащены клетчаткой и витаминами.

Ранее диетолог Анастасия Ефимова рассказала, сколько чая можно пить в день.