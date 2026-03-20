Диетолог Дианова рассказала, чем заменить мясо во время поста

Во время поста при отказе от животного белка крайне важно восполнять его растительными аналогами, так как собственные запасы этого вещества в организме исчерпываются за сутки. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог, гастроэнтеролог I категории Нурия Дианова.
Врач отметила, что основными источниками растительного белка являются бобовые, которые по его содержанию превосходят животные продукты. Для снижения газообразования их рекомендуется предварительно замачивать. Также в рацион стоит включать орехи, семена и урбечи, которые вместе с фруктами дают полезные перекусы.
Дианова подчеркнула, что важно выбирать цельнозерновые продукты и хлеб с повышенным содержанием белка, а не рафинированный белый. Оптимальным решением она назвала смешивание бобовых с крупами для расширения аминокислотного профиля. Кроме того, на помощь приходят растительные альтернативы мяса и молока, которые содержат меньше насыщенных жиров и обогащены клетчаткой и витаминами.
