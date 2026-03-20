«Я не старею, повышаю свой уровень»: Чак Норрис опубликовал видео с тренировки незадолго до смерти

Знаменитый голливудский актер и мастер боевых искусств 86-летний Чак Норрис разместил в соцсети видео с тренировки, где он заявил, что не стареет, а повышает свой уровень. Ролик был приурочен к его дню рождения 10 марта. Это оказалось последнее видео легендарного артиста, опубликованное звездой перед смертью.
В коротком видеоролике Чак Норрис в боксерских перчатках участвует в спарринге с партнером и нокаутирует его.
«Я не старею, я повышаю свой уровень», — сказал герой сериала «Крутой Уокер». Он отметил, что благодарен жизни за возможность в таком возрасте заниматься спортом и иметь хорошее здоровье.
Как писал сайт KP.RU, еще одна звезда американских боевиков Жан-Клод Ван Дамм первым из голливудских коллег публично отреагировал на смерть Чака Норриса. Актер заявил, что его сердце и молитвы сейчас с семьей покойного.
Напомним, утром в четверг, 19 марта, на Гавайях умер известный американский актер Чак Норрис. Ему было 86 лет. Семья артиста сообщила о его внезапной кончине.